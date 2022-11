Diogo Costa. O miúdo que não queria ir à baliza

Nos Pinheirinhos de Ringe, jogava a guarda-redes e a avançado e no primeiro torneio em que participou até foi o melhor marcador. Viagem à vida e aos gostos de Diogo Costa, figura do FC Porto que podia estar hoje na seleção suíça ou no Benfica.

Diogo Costa dificilmente teria chegado a guarda-redes do FC Porto se os seus pais, Armanda e Francisco, não se tivessem separado. Com 6 anos, o menino nascido na comuna de Rothrist (Norte da Suíça) mudou-se com a mãe para Portugal. Interrompia-se aquela que ameaçava ser a terceira geração de emigração no país helvético de duas famílias do concelho de Santo Tirso: os Meireles (mãe) e os Costa (pai).