Villa Athletic Club, fundado por Conguito, em ruínas

Dois meses. Foi quanto durou o Villa Athletic Club. O projeto liderado por Fábio Lopes, conhecido como Conguito morreu à nascença. Sem dinheiro para salários nem campo próprio, a equipa inscrita esta época na AF Portalegre e sediada em Ponte de Sor, faltou ao primeiro jogo da Taça, mas apresentou-se para a visita ao Elvas, no último domingo, embora só com 12 jogadores, que viajaram em viaturas próprias e atuaram com equipamentos... emprestados pelo Samora Correia. O plantel, que reúne alguns nomes conhecidos como Edinho e André Carvalhas, deixou, entretanto, de treinar e exige justificações do presidente.



