Diogo Ribeiro nada mais num dia do que o jornalista da SÁBADO numa semana. E a velocidade? É melhor nem falar disso. O atleta, que ganhou três medalhas de ouro no Mundial de juniores, é mais rápido dentro de água do que muitos de nós em terra.

Fomos nadar com o campeão do mundo Diogo Ribeiro

Na piscina do Jamor (Oeiras) fazemos um primeiro ensaio de partida. Em cima do bloco da pista 1, com a touca dourada do Benfica na cabeça, Diogo Ribeiro voa em direção à água. Dos 15 metros de progressão submersa permitidos pelo regulamento, cerca de 3,50 metros são logo percorridos com aquele salto. Ali ao lado, o seu fisioterapeuta, Daniel Moedas, revela que o nadador de Coimbra consegue, desta forma, ser dos que habitualmente “sai mais à frente” na partida. Foi isso que sucedeu, apesar de ele ser dos mais baixos (1,83 m), nas finais do Mundial de juniores, em setembro, em que ganhou três medalhas de ouro (nos 50 metros livres e 50 e 100 mariposa).