Luís Filipe Vieira não quis tecer grandes comentários sobre o comunicado dos Super Dragões.

Luís Filipe Vieira não quis fazer esta terça-feira grandes comentários acerca do comunicado dos Super Dragões sobre a existência de uma estratégia para fazer cair Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem. O presidente do Benfica sublinhou que tudo o que se tem dito dos encarnados será desmistificado pelo tempo.



"Não reajo a isso, isso não é para mim. Toda a gente sabe que o Benfica não está nisso. Um dia mais tarde vamos esclarecer todas as histórias dos últimos dois anos. O Benfica foi um pretexto para condicionar muita gente, mas isso o tempo o dirá. Os juristas é que têm de falar sobre isso, não eu", concluiu.