O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira , mostrou-se este sábado muito satisfeito com a conquista da International Champions Cup (ICC), nos Estados Unidos, que considera ser o torneio de pré-temporada "mais prestigiante do mundo".A formação comandada por Bruno Lage , que bateu os mexicanos do Chivas Guadalajara (3-0) e os italianos da Fiorentina (2-1) e do AC Milan (1-0), foi a única a fazer o pleno de nove pontos, face ao empate 2-2 registado hoje entre Manchester United e os milaneses."A International Champions Cup é o torneio de pré-época mais prestigiante do mundo, conta com a presença das melhores equipas e por isso significa bastante para o Benfica vencer este título", disse Luís Filipe Vieira, aos canais de comunicação do clube.Segundo o presidente 'encarnado', "foi uma grande experiência para todos os membros da equipa que competiram ao mais alto nível nos Estados Unidos", onde a teve "um grande apoio dos adeptos"."Estamos muito felizes por vencer este torneio e esperamos poder participar novamente na ICC no próximo verão", referiu Luís Filipe Vieira.O Benfica juntou-se na lista dos vencedores a Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus, Inter de Milão, FC Barcelona e Tottenham, que era o detentor do cetro, ao vencer em 2018, então numa edição com 18 formações.