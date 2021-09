Vice-presidente do Sp. Braga denunciado por assédio sexual a atletas femininas e furto

Uma bomba no porta-aviões do Sp. Braga. Joel Pereira, vice-presidente do clube minhoto, responsável pelas atividades amadoras, foi denunciado por uma ex-colaboradora por assédio sexual a atletas femininas, furto e uso em proveito próprio de bens do clube. Deve abandonar esta semana a vice-presidência. O clube anunciou a abertura de um inquérito interno, mas o CM apurou que Joel Pereira deve apresentar a demissão, evitando assim complicações maiores para a direção arsenalista.







Joel Pereira a celebrar uma conquista do Sporting de Braga