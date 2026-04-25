Vasco Vilaça vence no Usbequistão etapa inaugural do Mundial de triatlo

Concluiu a primeira das nove provas da edição de 2026 do Campeonato do Mundo em 1:43.33 horas.

O português Vasco Vilaça conquistou este sábado a sua primeira vitória em etapas do Mundial de triatlo, em Samarcanda, no Uzbequistão, após uma dezena de pódios.



O triatleta Vasco Vilaça DR/Arquivo

Vasco Vilaça concluiu a primeira das nove provas da edição de 2026 do Campeonato do Mundo em 01:43.33 horas, impondo-se ao alemão Henry Graf, segundo classificado a quatro segundos, e ao canadiano Charles Paquet, terceiro a oito.

Ricardo Batista, sexto em Paris'2024, terminou a prova no oitavo posto, a 35 segundos do seu compatriota, que tinha sido quinto nos últimos Jogos Olímpicos, Miguel Tiago Silva terminou na 12.ª posição, a 01.15 minutos, enquanto João Nuno Batista fechou o top 20, a 2.18 minutos de Vilaça.

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