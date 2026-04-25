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I Liga: Nacional mais perto da permanência ao vencer em Tondela

Lusa 25 de abril de 2026 às 17:53
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O venezuelano Jesus Ramírez, com o seu 16.º golo no campeonato, aos 22 minutos, e o colombiano Brayan Medina, aos 31, na própria baliza, foram os marcadores na segunda vitória seguida dos madeirenses, terceira em quatro jogos.

O Nacional ficou este sábado mais perto de assegurar a permanência na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-0 na visita ao Tondela, que, após o jogo da 31.ª jornada, está mais afundado na zona de despromoção.

Nacional venceu ao Tondela
Nacional venceu ao Tondela PAULO NOVAIS/LUSA

O venezuelano Jesus Ramírez, com o seu 16.º golo no campeonato, aos 22 minutos, e o colombiano Brayan Medina, aos 31, na própria baliza, foram os marcadores na segunda vitória seguida dos madeirenses, terceira em quatro jogos.

O Nacional subiu provisoriamente ao 13.º lugar, com 31 pontos, mais cinco do que o Casa Pia, que segue no 16.º posto, de play-off, enquanto o Tondela, ainda com quatro jogos por disputar, permanece no 17.º e penúltimo lugar, com 21, já a sete do primeiro emblema a salvo dos lugares de descida, o Estrela da Amadora.

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