Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Desporto

Oficial: José Neto renova com o Benfica até 2031

Record 08:31
As mais lidas

Encarnados seguram jovem promessa

Agora é oficial. O Benfica anunciou a renovação de contrato de José Neto, defesa esquerdo de 18 anos e visto com um dos jovens mais promissores do Seixal.

José Neto e Rui Costa na renovação de contrato
José Neto e Rui Costa na renovação de contrato SL Benfica

Tal como Record já havia antecipado, a SAD encarnada liderada por Rui Costa pretende segurar os nove jovens formados no clube que se sagraram campeões mundiais de sub-17 por Portugal, em novembro, no Qatar. As prioridades neste processo foram os três jogadores que já fizeram a estreia com Mourinho: Anísio Cabral foi o primeiro, seguiu-se Daniel Banjaqui e agora José Neto, todos até 2031.

Ao que o nosso jornal apurou, o defesa natural de Aljustrel fica blindado com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. José Neto festejou os 18 anos a 19 de abril e aguardava pelo soprar das velas para renovar.

José Neto estreou-se pelo Benfica a 10 de dezembro num jogo da Liga dos Campeões frente ao Nápoles. Foi depois titular diante do AVS SAD e somou minutos diante do Moreirense.

Tópicos Rescisão Milhões Mil Milhões de euros José Neto Moreirense Futebol Clube Aljustrel Catar Portugal Nápoles
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Oficial: José Neto renova com o Benfica até 2031