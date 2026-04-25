Oficial: José Neto renova com o Benfica até 2031

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Agora é oficial. O Benfica anunciou a renovação de contrato de José Neto, defesa esquerdo de 18 anos e visto com um dos jovens mais promissores do Seixal.



José Neto e Rui Costa na renovação de contrato SL Benfica

Tal como Record já havia antecipado, a SAD encarnada liderada por Rui Costa pretende segurar os nove jovens formados no clube que se sagraram campeões mundiais de sub-17 por Portugal, em novembro, no Qatar. As prioridades neste processo foram os três jogadores que já fizeram a estreia com Mourinho: Anísio Cabral foi o primeiro, seguiu-se Daniel Banjaqui e agora José Neto, todos até 2031.

Ao que o nosso jornal apurou, o defesa natural de Aljustrel fica blindado com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. José Neto festejou os 18 anos a 19 de abril e aguardava pelo soprar das velas para renovar.

José Neto estreou-se pelo Benfica a 10 de dezembro num jogo da Liga dos Campeões frente ao Nápoles. Foi depois titular diante do AVS SAD e somou minutos diante do Moreirense.

?? José Neto continua de águia ao peito! ?? pic.twitter.com/fIyJNZI77a — SL Benfica (@SLBenfica) April 24, 2026