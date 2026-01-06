Carvalhal: "Tenho dúvidas se fiz bem em ir para o estrangeiro, se deveria ter ficado junto dos meus filhos"

A fazer uma pausa sabática, em nome da saúde mental, admite que a família sofreu com a carreira dele. Aborda a infância, os tempos de defesa-central e conta histórias que viveu da Grécia a Inglaterra e os convívios com os melhores treinadores, casos de Klopp, Guardiola ou Mourinho.

A poucos dias de completar 60 anos, Carlos Carvalhal esteve quase duas horas à conversa com a SÁBADO, falando sobre a vida no futebol e não só. Uma carreira de jogador, treinador, diretor técnico e, agora, de comentador televisivo numa altura em que está sem clube por opção e a compensar a família pelas ausências do passado. Dividimos esta entrevista em duas partes, e na primeira aborda a infância, os tempos de defesa-central e o início como treinador, com uma passagem complicada pelo Sporting. Na segunda parte (que pode ler aqui), Carvalhal partilha episódios divertidos na Grécia e na Turquia e reforça o fascínio pelo futebol inglês. No final, garante que é imune a pressões e interferências no seu trabalho e que essa postura o impediu de chegar a um patamar mais elevado.