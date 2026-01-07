Rui Borges: "Tem-nos acontecido de tudo. Parece caso de estudo..."

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O Sporting foi esta terça-feira eliminado na meia-final da Allianz Cup ao perder por 2-1 frente ao V. Guimarães, em Leiria, num encontro em que os vimaranenses alcançaram a reviravolta no marcador já nos descontos, com um 'bis' de Ndoye (90'+2 e 90'+11).



Rui Borges numa conferência de imprensa

Em declarações no final do encontro, Rui Borges lamentou as lesões de Ioannidis e Eduardo Quaresma, sublinhando que a onda de lesões que assola o plantel leonino nesta fase da temporada é digna de "caso de estudo".

"Jogo competitivo e difícil de início ao fim. O Vitória acreditou até ao final e acabou por ser feliz nesse sentido. Na segunda parte podíamos ter feito o 2-0 e não conseguimos, também por mérito do guarda-redes adversário. Triste porque parece um caso de estudo. Saímos daqui com mais duas lesões e deixa-me triste. Tem-nos acontecido de tudo. Mais do que termos sido penalizados no final do jogo, foi o facto de termos perdido mais dois jogadores", começou por dizer o técnico do Sporting, em declarações na flash-interview da Sport TV, continuando sobre as lesões dos dois jogadores: "Não é difícil, mas bate bate que amassa. Fiquei sentido com a saída dos dois. Triste porque o Edu pode ter alguma gravidade. Mas é futebol. Levantar a cabeça, dar os parabéns ao adversário. Queríamos muito estar na final mas é continuar caminho."

Sporting pouco confortável até ao momento do golo

"O Vitória veio com uma pressão diferente do que tem feito e do que fez em casa. Devíamos ter procurado mais passes longos, sempre que furávamos a primeira linha de pressão do Vitória tínhamos espaço. Grandes defesas do guarda-redes do Vitória. Podíamos ter feito o 2-0. Mas é dar os parabéns ao Vitória e é isso."

Até onde pode ir a resiliência do Sporting?

"O grupo já demonstrou que a resiliência é enorme. Há muito campeonato ainda. Temos muito caminho pela frente. Estamos tristes por não disputarmos uma final que queríamos muito e esperar que quem está de fora, da nossa equipa, consiga recuperar porque precisamos de todos. Temos alguns dias para recuperar e respirar um bocado, mas queríamos muito estar na final. Queremos regressar às vitórias já no próximo jogo", terminou.