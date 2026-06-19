Maratona de Londres terá duas edições em 2027

No sábado, 24 de abril, e no domingo, 25 de abril, permitindo a participação de 100.000 pessoas.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A Maratona de Londres vai contar com duas edições em 2027, no sábado, 24 de abril, e no domingo, 25 de abril, permitindo a participação de 100.000 pessoas, anunciou esta sexta-feira a organização.



Maratona de Londres em dois dias EPA

"Londres é a capital mundial do desporto e estou muito feliz por, em 2027, a famosa Maratona de Londres se expandir para um evento de dois dias", presidente da câmara da capital de Inglaterra, Sadiq Khan, num comunicado divulgado pelos organizadores da prova.

Na edição deste ano, que contou 59.830 participantes, Sebastian Sawe, de 30 anos, fixou um novo recorde mundial ao completar a maratona em 01:59.30, tornando-se o primeiro a quebrar a barreira das duas horas, feito também alcançado em pelo etíope Yomif Kejelcha, segundo classificado.

Na prova feminina, a etíope Tigst Assefa, de 29 anos, também voltou a celebrar em Londres, melhorando, mais uma vez, o recorde mundial da distância em competições exclusivamente femininas, para 02:15.41 horas, menos nove segundos do que a marca anterior, ao deixar as quenianas Hellen Obiri e Joyciline Jepkosgei na segunda e terceira posições, a 14 e 16 segundos, respetivamente.

No entanto, o recorde feminino da Maratona de Londres continua a ser o registo que foi recorde do mundo durante 16 anos alcançado por Paula Radcliffe em 2003 (02:15.25), quando a prova era disputada em simultâneo com a masculina.

Quanto ao recorde mundial absoluto feminino para a distância, permanece em 2:09.57, estabelecido pela queniana Ruth Chepngetich em 2024, em Chicago. Um ano depois, seria suspensa por doping, por consumo de diurético, que assumiu, mas aquela marca não foi anulada.

Para 2027, já foram recebidas 1.338.554 candidaturas, e o diretor executivo da London Marathon Events, Hugh Brasher, prevê que o novo formato permita angariar mais de 170 milhões de euros para instituições de solidariedade e gerar cerca de 460 milhões de euros em benefícios económicos para o Reino Unido.

"A Maratona de Londres dupla de 2027 é o nosso projeto mais ambicioso até à data. Ao expandir para 100.000 corredores nos dois dias, estamos a abrir portas para que mais pessoas, mais instituições de solidariedade e mais comunidades participem na maior maratona do mundo", afirmou Brasher.

Os portugueses António Pinto (1992, 1997 e 2000) e Rosa Mota (1991) constam entre os vencedores da Maratona de Londres, que faz parte do circuito 'majors', juntamente com Tóquio, Boston, Sydney, Berlim, Chicago e Nova Iorque