A equipa inglesa chegou ao seu estádio 45 minutos antes da hora prevista para o encontro se iniciar, mas os regulamentos indicam que as equipas devem chegar com, pelo menos, 75 minutos de antecedência.

A UEFA multou o Manchester United em 15.000 euros e avisou o técnico português José Mourinho por a equipa ter chegado tarde ao jogo da Liga dos Campeões de futebol diante do Valência e atrasar o apito inicial.



José Mourinho culpou a polícia pelo atraso do autocarro, dizendo que se recusaram a providenciar uma escolta policial desde o hotel em que a equipa estava instalada até Old Trafford.



De acordo com o organismo europeu, os 'red devils' são multados em 5.000 euros pela chegada tardia ao estádio e em 10.000 euros pelo atraso no início do encontro da segunda jornada da Liga dos Campeões, que terminou com um nulo.