O português João Silva conquistou hoje a medalha de ouro na etapa de Weihai, na China, da Taça do Mundo de triatlo, conseguindo o seu primeiro triunfo internacional desde 2012.João Silva, de 30 anos, cumpriu os 1.500 metros a nadar, 40 quilómetros de ciclismo e 10 quilómetros a correr em 1:54.47 minutos, superando o suíço Max Studer, segundo, por dois segundos, e o britânico Grant Sheldon, terceiro, por seis.O triatleta luso, que somou importantes pontos para o apuramento olímpico, entrou para o segmento de corrida no grupo da frente e, com um ritmo forte, foi deixando para trás os seus adversários, para se isolar nos últimos 500 metros.A última vitória internacional de João Silva datava de há quase sete anos, mais precisamente de 29 de setembro de 2012, dia em que ganhou em Yokohama a sétima e penúltima etapa do circuito mundial desse ano, repetindo, então, o triunfo de 2011.Depois dessa vitória, João Silva tinha como melhores registos os segundos lugares conquistados nos Jogos Europeus de Baku, em 14 de junho de 2015, e na Taça do Mundo de Miyazaki, no Japão, em 29 de outubro de 2016.