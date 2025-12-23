Guarda-redes Diogo Costa renova com o FC Porto até 2030

O guarda-redes internacional português Diogo Costa renovou com o FC Porto, ficando vinculado ao líder da I Liga portuguesa de futebol até 2030, com cláusula de rescisão reduzida para 60 milhões de euros, anunciou hoje o clube.



Diogo Costa EPA/RONALD WITTEK

O capitão portista, de 26 anos, cumpria contrato até junho de 2027 e estendeu agora a sua ligação aos 'dragões' por mais três temporadas.

O guardião, que fez toda a sua carreira profissional nos 'azuis e brancos', viu assim o seu valor de cláusula de rescisão diminuir em 15 milhões de euros relativamente ao anterior contrato.

"Sinto-me muito feliz. Acho que toda a gente sabe a história que tenho neste clube e o que podem esperar de mim. Não me faltam motivos para assinar esta renovação. Eu e a minha família estamos muito felizes", expressou o guardião aos meios oficiais do clube.

Diogo Costa chegou ao FC Porto em 2011/12 e estreou-se na equipa principal em 2019/20, tendo também jogado pela equipa B e nos juniores, em que ganhou a Youth League.

"Não tinha a certeza se um dia seria jogador de futebol no FC Porto, mas esse sempre foi o meu maior sonho. É um sonho que me deixa muito feliz e faz-me sentir um homem realizado, especialmente por ser capitão, que é algo que nunca imaginei", recordou.

Desde 2021/22, tornou-se definitivamente o titular da baliza portista, conquistando depois o estatuto de indiscutível também na seleção 'AA' portuguesa, com 42 internacionalizações e a conquista da Liga das Nações, no passado mês de junho, bem como as participações no Mundial2022 e no Euro2024.

Pelo FC Porto, venceu dois campeonatos nacionais (2019/20 e 2021/22), três Taças de Portugal (2021/22, 2022/23 e 2023/24) e duas Supertaças Cândido de Oliveira (2022/23 e 2024/25), sendo o jogador com mais anos de serviço aos 'azuis e brancos' no atual plantel.

Para o guarda-redes o prolongamento do seu vínculo ao clube é um sinal importante de confiança por parte da estrutura portista.

"Numa renovação de contrato tem de haver sempre um acordo, mas assim que surgiu esta possibilidade eu mostrei-me disponível para ouvir o FC Porto e estou muito grato por saber que continuam a acreditar em mim e naquilo que eu posso trazer ao clube no futuro", disse.

Na presente temporada, Diogo Costa soma 22 jogos em todas as competições e lidera a defesa menos batida da I Liga portuguesa, com apenas quatro golos sofridos.