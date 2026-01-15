Tenista Jaime Faria qualifica-se para o quadro prinicipal do Open da Austrália

Ao vencer o argentino Marco Trungelliti na última ronda da qualificação.

O tenista português Jaime Faria garantiu esta quinta-feira o acesso ao quadro principal do Open da Austrália, ao vencer o argentino Marco Trungelliti na final da qualificação para o primeiro torneio do Grand Slam da temporada.



Jaime Faria entrou no quadro principal do Opemn da Austrália Pedro Ferreira/Sábado

Em Melbourne, no sudeste da Austrália, o jovem de 22 anos bateu o veterano de 35 anos em dois parciais, por 7-6 (7-5) e 6-3, ao fim de uma hora e 37 minutos.

O encontro começou equilibrado e foi só no 'tie break' do primeiro 'set' que o lisboeta, 151.º do mundo, conseguiu superiorizar-se ao número 130 do ranking ATP.

Trungelliti, 18.º cabeça de série da qualificação do Open da Austrália, pareceu acusar o desaire e entrou mal no segundo parcial, permitindo a Faria quebrar os primeiros dois jogos de serviço do argentino.

Com ambos os tenistas a falharem muito no serviço, acabou por ser o lisboeta a conseguir fechar a partida.

Faria é o terceiro português a conseguir a presença no quadro principal do Open da Austrália, onde já estavam garantidos Nuno Borges, na competição individual masculina, e Francisco Cabral, na variante de pares masculinos, com o parceiro, o austríaco Lucas Miedler.

O sorteio do quadro principal nas categorias individuais masculina e feminina vai acontecer hoje às 14:30 (03:30 em Lisboa), enquanto o sorteio da variante de pares está marcado para sábado, às 15:00 (04:00 em Lisboa).

Os jogos do quadro principal do Open da Austrália começam no domingo e decorrem até 01 de fevereiro.