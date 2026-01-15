Rui Borges confirma mais uma baixa no Sporting

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Rui Borges confirmou esta quinta-feira que Diomande não vai poder dar o contributo ao Sporting frente ao Casa Pia, jogo da 18 ª jornada da Liga Betclic marcado para sexta-feira (20h15) no Estádio José Alvalade.



Rui Borges dá instruções aos jogadores do Sporting no duelo frente ao AVS

"O Diomande está aleijado. Está fora do jogo. Já disse ao doutor que estou dormente, já me podem picar à vontade. Veio da seleção lesionado. Pote e Fotis? Estão os dois fora para já, o Pote está no processo final, não sei dizer se estará ponto para o PSG, o Fotis é muito o dia a dia para perceber quando poderá estar disponível. Guilherme? É um miúdo inteligente, já disse que é um miúdo que nos pode dar soluções em várias zonas, gosta de jogar mais à direita, mas dá-nos solução à esquerda e por dentro. Nessa perspetiva, quando olhámos para ele, dá-nos várias soluções, tem uma qualidade técnica muito boa, tem um perfil de crescimento enorme. Acho que vai ser um jogador importante no Sporting", disse o treinador do Sporting na conferência de imprensa.

De recordar que o boletim clínico do Sporting ainda conta com Debast, Ioannidis, Eduardo Quaresma, Nuno Santos, Mangas, Quenda, Pote e Blopa.