Tenista Jaime Faria avança para a final da qualificação para o Open da Austrália

O tenista português Jaime Faria passou esta quarta-feira à final da qualificação para o Open da Austrália, ao vencer o libanês Benjamin Hassan em dois parciais, por 6-3 e 6-4.



Jaime Faria segue para a última ronda da qualificação na Austrália AP

O encontro começou equilibrado, mas a meio do 'set' inicial o jovem de 22 anos conseguiu quebrar o serviço de Hassan, de 30 anos, vantagem que defendeu para conquistar o parcial por 6-3.

A história voltou a repetir-se no segundo 'set', em que o lisboeta, 151.º do mundo, conseguiu ganhar um jogo de serviço ao libanês, número 259 do ranking ATP, para vencer por 6-4, fechando a partida em menos de uma hora.

Na final da qualificação para o Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, Jaime Faria vai defrontar o vencedor do encontro entre outro tenista português, Henrique Rocha, de 21 anos, 157.º do ranking ATP, e o veterano argentino de 35 anos Marco Trungelliti, número 130 do mundo e 18.º cabeça de série do primeiro torneio do Grand Slam da temporada.