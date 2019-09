Durante a última madrugada foram colocadas faixas de protesto junto ao Estádio da Luz e Centro de Estágio do Seixal, com críticas à direção encarnada e apelo à presença de sócios na Assembleia Geral desta noite (20h30).Nas tarjas, são recordadas as eliminações na Liga dos Campeões em oposição ao discurso do Benfica europeu que tem sido prometido por Luís Filipe Vieira , assim como uma crítica às intenções em mudar o emblema e o nome do Estádio da Luz. "Façam-se ouvir, benfiquistas! Apareçam hoje na Assembleia Geral", lê-se na página de Facebook que publicou as imagens.Refira-se que, entretanto, as tarjas já foram retiradas.