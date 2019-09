O luso-cubano Pedro Pablo Pichardo assegurou esta sexta-feira o apuramento para a final do triplo salto dos Mundiais de atletismo de Doha, numa ronda de qualificação que ficou também marcada pelo afastamento de Nélson Évora da decisão. O saltador do Sporting , que havia sido bronze em 2017, ficou-se apenas pelos 16,80 metros, acabando por ficar fora dos 12 atletas apurados para a final que decorre no domingo, a partir das 19h45.Quanto a Pichardo, conseguiu o seu apuramento para a final logo na primeira tentativa, ao saltar 17,38 metros. Alcançado o apuramento, o atleto do Benfica não fez mais nenhum salto, acabando por se poupar para a decisão de domingo, onde entra com estatuto de favorito a conquistar medalhas.