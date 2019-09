O presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol criticou a opção de Frederico Varandas para ser o novo treinador do Sporting . Em entrevista à Rádio Renascença, ainda antes de Silas ser apresentado como novo técnico dos leões, em Alvalade, José Pereira considerou "ridícula" e "inaceitável" a contratação de quem não está "devidamente habilitado" para exercer as funções.

"Custa-me a acreditar que uma pessoa licenciada em medicina, como o presidente do Sporting, admita para exercer funções quem não está devidamente habilitado. São situações tão ridículas como inaceitáveis", referiu José Pereira, explicando que a ação de Silas será controlada pela ASAE.



"A nova lei determina que seja a própria ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica) a fiscalizar este tipo de situações", afirmou, referindo-se ao facto de Silas não ter o quarto nível UEFA Pro.



"No Belenenses SAD [Silas] tinha que estar sentado no banco, podendo dar esporadicamente uma instrução, como pode um médico, um massagista, ou um fisioterapeuta. Se incumprir no Sporting está sujeito a multas pecuniárias e suspensões", explicou.



"Na Liga Europa, a UEFA não lhe permitirá aceder às conferências de imprensa e à 'flash interview'. Poderá ir como adjunto, como acontece em Portugal. Como principal terá de estar outra pessoa com o 4º nível UEFA PRO e só essa pessoa poderá usufruir da área técnica e dar instruções aos jogadores, de acordo com a regulamentação", referiu à RR.