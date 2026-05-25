Taça de Portugal: Dez detidos durante a final entre Sporting e Torreense

Sete foram detidos "por resistência e coação sobre funcionário [polícia]" e os outros três por "especulação, injúrias a polícia da PSP" e arremesso de "objetos contra polícias".

Dez pessoas foram detidas no domingo durante a final da Taça de Portugal de futebol, entre Sporting e o vencedor Torreense, nas imediações do Estádio Nacional, em Oeiras, anunciou esta terça-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP), em comunicado.



Final da Taça de Portugal: adeptos do Torreense celebram 109 anos de história Paulo Calado/Record

Segundo a nota divulgada pela PSP, sete das 10 pessoas foram detidas "por resistência e coação sobre funcionário [polícia], enquanto os outros três se deveu a "especulação, injúrias a polícia da PSP" e arremesso de "objetos contra polícias".

De resto, 26 cidadãos "foram intercetados, identificados e conduzidos à esquadra por posse ou deflagração de artigos de pirotecnia", com outros cinco a ficarem "afastados do recinto desportivo por se encontrarem sob a influência do álcool ou por não possuírem bilhete válido".

Ainda assim, a PSP salientou que, "graças à adoção generalizada de comportamentos responsáveis e um espírito de 'fair play', o evento desportivo decorreu num ambiente de tranquilidade e sã convivência", permitindo "que a festa do futebol fosse vivida em segurança e sem registo de perturbações relevantes da ordem pública".

No domingo, o Torreense tornou-se na primeira equipa abaixo do escalão principal a conquistar a prova 'rainha' em Portugal, ao vencer o Sporting, então detentor do troféu, por 2-1, após prolongamento, na final disputada no Estádio Nacional, em Oeiras.

Uma grande penalidade convertida por Stopira, aos 113 minutos, numa falta que originou a expulsão de Maxi Araújo, garantiu o triunfo histórico da formação orientada por Luís Tralhão, depois do empate 1-1 no tempo regulamentar, ditada pelos tentos de Kevin Zohi, aos quatro minutos, para os 'azuis grená' e Luis Suárez, aos 54 para os 'leões'.

A formação de Torres Vedras, que está envolvida na luta pela subida à I Liga, marcou presença pela segunda vez na final da Taça de Portugal, depois de ter sido derrotada pelo FC Porto, por 2-0, na época de 1955/56.