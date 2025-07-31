Supertaça: GNR pede que adeptos se desloquem para o Estádio Algarve com antecedência

A abertura de portas está prevista para as 18h45 e a GNR pede aos adeptos que respeitem "rigorosamente as indicações relativas às vias de acesso".

Os adeptos que hoje irão assistir à Supertaça Cândido de Oliveira, que se disputa no Estádio Algarve, deverão deslocar-se para o recinto com a maior antecedência possível para evitar a acumulação de tráfego, recomendou a GNR.

"Prevê-se um afluxo significativo de espetadores à região do Algarve nos dias que antecedem o evento, sendo expectável um volume elevado de tráfego e circulação de adeptos nas imediações do Estádio do Algarve, sobretudo no próprio dia do jogo", refere a GNR em comunicado.

Neste sentido, a GNR, que empenhará na operação cerca de 450 militares do Comando Territorial de Faro, recomenda que os adeptos se desloquem para o estádio "com a maior antecedência possível", tendo em conta os procedimentos de segurança e controlo de acesso.

A abertura de portas está prevista para as 18:45 e, à chegada às imediações do estádio, a GNR pede aos adeptos que respeitem "rigorosamente as indicações relativas às vias de acesso e aos espaços destinados aos adeptos de cada uma das equipas".

O dispositivo de 450 militares irá assegurar a operação de segurança e patrulhamento rodoviário, mas também as valências de intervenção e investigação criminal, sendo que estarão ainda envolvidos militares da Unidade de Intervenção e da Unidade Nacional de Trânsito.

"O dispositivo atuará de forma preventiva, encontrando-se, contudo, preparado para dar resposta célere e eficaz a quaisquer incidentes que possam comprometer a segurança do evento, garantindo a manutenção da ordem pública e a salvaguarda de pessoas e bens", lê-se na nota.

A operação de segurança e patrulhamento rodoviário intensivo visa "garantir a ordem e tranquilidade públicas, assegurar a proteção de equipas, árbitros e adeptos, bem como promover a fluidez do tráfego nos acessos ao recinto desportivo", acrescenta.

Segundo a GNR, esta operação pretende igualmente contribuir para a "prevenção e mitigação da sinistralidade rodoviária, associada à deslocação de adeptos e cidadãos nas imediações", sublinha.

A GNR recorda, ainda, que será interditada a entrada no recinto a espetadores com taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0.8 gramas por litro de sangue e que é proibida a entrada no estádio com armas e material pirotécnico.

No que respeita a interdições de trânsito, a GNR informa que, no período entre as 23:00 e a 01:00, a A22 estará interditada no sentido Portugal -- Espanha entre os nós 12 e 13, apresentando como alternativa a circulação nas Estradas Nacionais (EN) 396 e 125 e, ainda, o Itinerário Complementar (IC) 4.

O acesso ao IC4 em direção a Faro estará também interditado, sendo a alternativa a EN125-4 na direção do Esteval ou a Estrada Municipal (EM) 520-1 na direção de Santa Bárbara de Nexe.

Estarão ainda interditados ao trânsito os acessos à variante do Troto da EN 125 e ao IC4 no sentido Faro -- Loulé, devendo as deslocações ser efetuadas pela EN125, conclui.

Benfica e Sporting defrontam-se hoje, no Estádio Algarve, a partir das 20:45, para disputar o primeiro troféu da temporada, a Supertaça Cândido de Oliveira.