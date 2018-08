O antigo campeão olímpico de Sydney2000 tinha recebido uma ordem judicial de internamento, uma vez que foi detido pelas autoridades sob o efeito de álcool e drogas.

O ex-ciclista alemão Jan Ullrich abandonou o hospital psiquiátrico no qual tinha dado entrada depois do caso de agressão a uma prostituta que levou à sua detenção pela polícia, informou este domingo o diário germânico Bild.



O antigo campeão olímpico de Sydney2000 e vencedor do Tour de França em 1997 tinha recebido uma ordem judicial de internamento, uma vez que foi detido pelas autoridades sob o efeito de álcool e drogas, mas terá passado, entretanto, para outro estabelecimento a fim de se submeter a terapia.



No entanto, a procuradoria alemã prossegue as suas diligências após ter aberto um processo a Ullrich, de 44 anos, por tentativa de homicídio e ofensas corporais graves a uma prostituta numa unidade hoteleira de luxo em Frankfurt. A mulher, de 31 anos, teve de receber assistência médica.



Esta é já a segunda polémica a envolver o antigo ciclista este mês. Na semana passada, o alemão havia sido detido em Palma de Maiorca (Espanha) por invasão de propriedade e ameaças. Já em 2015, Jan Ullrich tinha sido condenado na Suíça a 18 meses de prisão com pena suspensa por ter provocado um acidente enquanto conduzia sob influência de álcool.



Numa entrevista recente a uma publicação alemã, Ullrich admitiu que estava viciado em álcool e drogas, sobretudo devido ao divórcio que está a viver e à impossibilidade de estar com os seus filhos.



Jan Ullrich tornou-se em 1997 no único ciclista germânico a vencer o Tour de França e, em 2000, arrecadou uma medalha ouro e uma de prata nos Jogos Olímpicos de Sydney.



O alemão acabou a carreira em 2007, depois de ter estado envolvido vários casos de doping.