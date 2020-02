Chama-se Associação Leais ao Visconde, tem sede em Esmoriz e foi constituída a 1 de março de 2019 com o seguinte fim: "Promover a cooperação e o debate de ideias entre adeptos, simpatizantes e sócios do clube que se revejam no ideal preconizado pelo Visconde de Alvalade – Tão grande quanto os maiores da Europa – fortalecendo assim o espírito leonino e ajudando a elevar o nome da Centenária Instituição Desportiva Sporting Clube de Portugal".





Foi esta associação que no dia 10 de janeiro de 2020 deu entrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) com o registo da marca "Eu Sou Escumalha" dentro da categoria "Cachecóis".A mesma associação já tinha registado há um ano a marca "A Culpa é do Bruno", que estampou também em cachecóis e vende a €7 A referência à escumalha não é por acaso e deduz-se que seja um gesto de oposição a Frederico Varandas. No dia 8 de janeiro (dois dias antes do registo da marca), o presidente do Sporting reuniu-se com o Governo e à saída disse aos jornalistas: "Não podemos pactuar com escumalha que faz incitação à violência, com escumalha que imita sons de um very light para lembrar um homicídio ou que atira tochas para o relvado. Esta escumalha não pode ter espaço no desporto português"."O que eu não posso permitir, e que para mim é inqualificável, é haver grupos em Alvalade que não festejam um golo, que criam instabilidade à sua equipa de futebol. Isto é apoiar? Uma claque existe por amor a um clube e para apoiar, sem pedir nada em troca", realçou Frederico Varandas.Esta associação tem como presidente da direcção