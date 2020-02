O presidente do Sporting Frederico Varandas , assume, numa entrevista ao Record publicada esta sexta-feira, que o ritmo da venda de Bruno Fernandes não foi o esperado pela direção "verde e branca". "PNesse mês não aconteceu o que eu achava que ia acontecer, daí eu ter dito que não estava preocupado. O momento de Bruno Fernandes ser vendido era no mercado de verão. E preparámos a época dando como adquirida a venda de Bruno Fernandes. Esse é um dos erros que eu, como líder, assumo. Tivemos uma oferta única de 45 milhões fixos, mais 20 por objetivos . Achámos não poderíamos vender. Olhando para trás, de forma fria, hipotecou e condicionou muito a época de futebol deste ano. Havia necessidades de tesouraria de 215 milhões de euros. Tínhamos de fazer (e fizemos) 115 milhões líquidos em vendas nestes dois anos. Foi preciso um tremendo esforço.Leia a notícia na íntegra no Record