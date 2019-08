O Sporting venceu este domingo o Sporting de Braga por 2-1, em jogo realizado no Estágio de Alvalade a contar para a 2ª jornada da Liga NOS.Depois de um empate na Madeira frente ao Marítimo, o Sporting recebeu um Braga motivado pelo apuramento na Liga Europa a meio da semana - frente ao Brondby, da Dinamarca - sem Bas Dost, que tem um "princípio de acordo" para ingressar nos alemães do Eintracht Frankfurt.Num jogo equilibrado, o primeiro golo surgiu aos 16 minutos. Perda de bola na grande área do Braga e Luiz Phillipe deixou a bola para Wendel, que só teve de enconstar.Ainda antes do intervalo, o Sporting viria a dilatar a vantagem: Bruno Fernandes aproveitou mais uma bola perdida no meio-campo do Braga e só teve de ultrapassar o guarda-redes Matheus para os "leões" ficarem a vencer por dois golos aos 44 minutos.Na segunda-parte, o Braga tentou anular a vantagem mas o máximo que conseguiu foi um golo por parte de Wilson Eduardo, aos 73 minutos.Com a vitória, os "leões" conseguem a sua primeira vitória da época depois de uma pré-temporada negra. Têm agora 4 pontos no campeonato, igualando o Boavista no 3.º lugar do campeonato. Já o Sporting de Braga conheceu a primeira derrota da temporada, depois de uma vitória ao Moreirense na primeira jornada da liga - estão agora no 5.º lugar do campeonato, igualados com o FC Porto.