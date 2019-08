ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de agosto de 2019.

É uma espécie de instituição. Como jogador, goleador, capitão, treinador e dirigente. A Sá Pinto só lhe falta mesmo o cargo de presidente do Sporting. De resto o seu currículo em Alvalade já ultrapassa o tamanho XXL. Ao todo, 13 anos de serviço. Ganha um campeonato, uma Taça e duas Supertaças. É eleito prémio Stromp como futebolista do ano, é campeão de juniores como treinador e chega a duas meias-finais europeias: uma como jogador, outra como treinador. Esta empatia começa mesmo quando?Boa pergunta. Só o sabe Sá Pinto, de cor e salteado. Porque é um jogo daqueles que nem aparece nos jornais da época: Salgueiros-Farense, quartos de final do campeonato nacional de juniores. "Deve ter sido em Alvalade porque era a meio caminho tanto do Salgueiros como do Farense. No campo número 2 do Sporting. E perdemos." Paciência, está lançado o feitiço. As duas vezes seguintes de Sá Pinto em Alvalade são no estádio propriamente dito. Já como sénior do Salgueiros. E com golo nas botas.Na primeira marca o 1-0 aos 88 minutos e derruba o Sporting de Robson. Na segunda, fixa o 2-1 na primeira jornada da 1ª divisão de 1993/1994, a dos 6-3. Aliás, no dia do hat-trick de João Vieira Pinto em Alvalade, o Sporting abre as portas de Paulo Sousa à Juventus e confirma a aquisição de Sá Pinto. Titular no 11 de Carlos Queiroz, na estreia, em Faro, Sá Pinto faz o 2-0. É um golo icónico.