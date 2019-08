Sporting só comunicou transferência de Bas Dost à CMVM este domingo

O Sporting anunciou este sábado um princípio de acordo com o Eintracht Frankfurt para a venda de Bas Dost mas a confirmação, com comunicado à CMVM, só foi feita este domingo.No mesmo, os "leões" informam que chegaram a "um princípio de acordo com o Eintracht Frankfurt para a venda a título definitivo dos direitos desportivos do jogador Bas Dost".O Eintracht Frankfurt adiantou, também no sábado, no seu site que o internacional holandês, de 30 anos, "já não estará presente no jogo do Sporting diante do Sporting de Braga", marcado para domingo.Os valores envolvidos não foram revelados mas, de acordo com Record, a transferência deverá rondar os 10 milhões de euros, com o Sporting a poupar cerca de 11,6 milhões em salários do avançado holandês.