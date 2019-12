O Sporting venceu este domingo o Moreirense por 1-0 em jogo da 13ª jornada da Liga NOS, realizado no Estádio de Alvalade.Depois de uma vitória em Barcelos frente ao Gil Vicente a meio da semana, o Sporting queria voltar aos ciclos vitoriosos também no campeonato e operou mudanças desde a baliza até à frente de ataque.Luís Maximiliano recebeu a primeira titularidade na liga, Neto começou o jogo no centro da defesa em detrimento de Coates e Jesé e Vietto substituíram Miguel Luís e Luiz Phellype no meio-campo e ataque.O primeiro lance de perigo chegou aos 13 minutos e ainda se chegou a ouvir "golo" em Alvalade, mas, depois da consulta do VAR, foi verificado que Bolasie estava uns meros 14 centímetros fora-de-jogo. Neto, que tinha roubado o lugar a Coates na defesa, acabou substituído pelo uruguaio ainda na primeira parte, devido a uma lesão num lance dividido.O golo do Sporting chegaria aos 70 minutos. Cinco minutos depois de ter entrado, o brasileiro Luiz Phellype aproveitou um cruzamento tele-guiado de Mathieu e colocou os "leões" em vantagem. Haveria ainda tempo para a expulsão, por acumulação de amarelos, de Iago, aos 74 minutos.Com a vitória, o Sporting está agora mais perto do 3º lugar do campeonato, ocupado pelo Famalicão, que nesta jornada perdeu frente ao Tondela. O conjunto de Silas tem agora 23 pontos e continua a 13 do líder Benfica. Já o Moreirense desce até ao 12º lugar, com 14 pontos.