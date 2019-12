FC Porto empatou este domingo (1-1) com o Belenenses SAD em jogo da 13ª jornada da Liga NOS, realizado no Estádio do Jamor.Aos 14 minutos, André Santos colocou a formação lisboeta na frente do encontro mas uma grande penalidade convertida por Alex Telles, aos 32 minutos, repôs a igualdade.Com o empate, os "dragões" ficam agora com 32 pontos, a quatro do líder Benfica. Já o Belenenses SAD sobe até ao 12º lugar, ficando com 15 pontos. Na próxima jornada, o FC Porto recebe o Tondela, enquanto a formação de Belém vai até Moreira de Cónegos jogar contra o Moreirense.