Morreu a antiga glória do Benfica Rogério 'Pipi'

Rogério Lantres de Carvalho, o ‘Pipi’ do Benfica, um dos melhores avançados portugueses dos anos 1940 e 1950, morreu este domingo no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, um dia depois de ter completado 97 anos.

Nascido em Chelas, Lisboa, foi descoberto por Peyroteo, estrela do Sporting, de quem era colega no Grémio das Carnes, num jogo de solteiros e casados. Mas um desacordo quanto a verbas e a falta de interesse dos leões, fez o jogador rumar ao Benfica, de quem era adepto.





Rogerio Pipi

Jogou a extremo-esquerdo, embora tivesse dito preferir ser interior. Foi o primeiro português a transferir-se para o Brasil, em 1947, tendo sido uma aposta do Botafogo para cativar os emigrantes portugueses, que chegavam àquele país e por afinidade apoiavam o Vasco da Gama. Mas a mulher de ‘Pipi’ engravidou e quis ter o filho em Portugal, o que motivou o regresso em menos de um ano ao Benfica.

Foi o homem que levantou a Taça Latina (1950, vitória 2-1 frente ao Bordéus), a primeira grande conquista internacional do Benfica e do futebol português.

No Benfica venceu três campeonatos e seis Taças de Portugal, tendo ficado conhecido como ‘Rei do Jamor’: 15 golos em finais, marca ainda imbatível. Saiu do Benfica (após 310 jogos e 210 golos) quando Otto Gloria apenas quis jogadores profissionais. Rogério trabalhava então num stand da Ford e não quis prescindir disso, mudando-se para o Oriental, fundado pelo pai.

Jogava com a camisola 10, de pé direito e sempre com grande elegância. Essa classe e a forma elegante como se vestia fizeram os colegas dar-lhe a alcunha de ‘Pipi’.



O velório é este domingo a partir das 17h00 na Igreja São João Brito (Alvalade). O funeral será segunda-feira, a partir das 10h00, com missa, para o cemitério do Lumiar.