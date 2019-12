Os jogadores do plantel do Sporting começaram esta segunda-feira a ser ouvidos como testemunhas do ataque à Academia de Alcochete através de videoconferência, já que não podem deslocar-se até ao Tribunal de Monsanto.

O primeiro a ser ouvido foi Luís Maximiano. O guarda-redes de 20 anos começou a dizer aos magistrados que a Academia foi invadida por cerca de 20 indivíduos que entraram juntos e mascarados. De acordo com Maximiano, citado pelo Correio da Manhã, esses indivíduos dirigiram-se a jogadores como William Carvalho, Rodrigo Battaglia e Marcos Acuña.

O jovem jogador afirmou que ficou "um bocado" atrapalhado e admite que viu os colegas a serem agredidos: Williams foi atingido com um murro no peito, tal como Rui Patrício; Battaglia e Montero foram agredidos com um garrafão e Misic com um cinto na cara.

Maximiano conta ainda que tochas de fumo foram atiradas para dentro do vestuário e uma delas, a última, foi atirada contra a barriga de Mário Monteiro, da equipa técnica. Antes de abandonarem o local, ameaçaram os jogadores: "Ou ganham no domingo ou vão ver".