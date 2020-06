Sporting vence Belenenses SAD e recupera o terceiro lugar

O Sporting venceu esta sexta-feira o Belenenses SAD por 3-1, em partida da 28.ª jornada da I Liga de futebol, conservando o terceiro lugar no fecho da ronda.

Os 'azuis' ainda estiveram na frente, depois de um golo de Licá, logo aos nove minutos, mas a resposta 'leonina' surgiu ainda na primeira parte, com os tentos de Coates, aos 21, e de Jovane, aos 36 e 45+2, este na conversão de uma grande penalidade.

Com esta vitória, o Sporting fecha a jornada no terceiro lugar, com 52 pontos, mais dois do que o Sporting de Braga, quarto, enquanto o Belenenses SAD é 14.º, com 30.