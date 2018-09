O candidato à presidência do Sporting Frederico Varandas quer "potenciar" a marca 'leonina' e lembrou que o emblema de Alvalade "não pode ficar fora" da Liga dos Campeões.

Em entrevista à agência Lusa, o antigo diretor clínico do Sporting e candidato pela lista D ao ato eleitoral de sábado, começou por dizer que foi "o único com coragem de desafiar" o anterior presidente, Bruno de Carvalho, que foi destituído pelos sócios, na Assembleia Geral (AG) de junho.



"Eu nunca tive o desejo pessoal de ser presidente do Sporting e, profissionalmente, não preciso do Sporting. Os sportinguistas perceberam que alguém teve de dar a cara. Uma ditadura não se combate no sofá. O mais importante é que no dia 23 de junho o Sporting voltou a ser dos sócios", afirmou o sócio 8.808 do clube de Alvalade.



Frederico Varandas lamentou as "calúnias, mentiras e difamações" que têm marcado a campanha eleitoral, mas também a história do Sporting. O médico, de 38 anos, considerou mesmo que "este ato eleitoral é decisivo para a história do Sporting" e destacou a importância do futebol nas receitas de qualquer clube, sobretudo através da presença na Liga dos Campeões.



"O Sporting ou apanha o comboio de vez ou então vamos ficar para trás. O futebol mudou. Há dois ou três anos, se o Sporting ficasse fora da Liga dos Campeões, com uma gestão criteriosa e com mais-valias da venda de um jogador, conseguia equilibrar. Hoje, os nossos rivais já encaixaram mais de 40 milhões de euros (ME) e ainda não começaram a fase de grupos. É facílimo chegarem aos 50 ME. O Sporting não pode ficar fora da Liga dos Campeões", frisou.



Varandas referiu que o Sporting "é o campeão das reestruturações financeiras, enquanto os outros vão ficando com os títulos": "Não vamos conseguir, durante muito mais tempo, ser competitivos com os nossos rivais, quando já temos uma diferença de cerca de 70 ME, entre receitas e mais-valias de vendas de jogadores. Vamo-nos aproximar cada vez mais de um [Sporting de] Braga e afastar de Benfica e FC Porto."



Para o candidato, as necessidades de tesouraria, que rondam os 125 ME, "são uma consequência e não uma causa", pelo que o clube de Alvalade tem de aumentar as receitas.



"A exploração da marca Sporting é amadora. Um clube com esta dimensão não pode faturar 3,9 ME em 'merchandising'. O FC Porto tem menos adeptos, menos sócios, não está na capital e fatura 5,4 ME. O nosso rival da Segunda Circular [Benfica] fatura quase 10 ME. Temos de potenciar a marca Sporting", manifestou.



Frederico Varandas defende uma "gestão centrada no sócio", com forte implementação na área digital, à semelhança do que fez o Atlético de Madrid. Com estas medidas, o médico acredita que os 'leões' podem arrecadar cerca de 10 ME por ano em receitas.



O aumento do número de sócios pagantes é outra das prioridades para o candidato: "O Sporting encaixa cerca de 9 ME em quotização, tem 170.000 sócios, 80.000 dos quais pagantes. A minha preocupação nem é aumentar o número de sócios, é fazer com que os sócios paguem as quotas. Se passar dos 80.000 pagantes para 100.000, estamos a falar de um aumento de 3 ME."



Sporting: Varandas vê "plantel competitivo para I Liga" e mantém investimento nas modalidades



Frederico Varandas acredita que o Sporting tem um "plantel competitivo" para a I Liga portuguesa de futebol, mas admite a necessidade de proceder a reajustamentos em janeiro, e assegura que não vai desinvestir nas modalidades.



"É um plantel competitivo para o campeonato português, mas que tem de ser reforçado em janeiro. Tem de se começar a trabalhar já nisso. Em 12 pontos possíveis, temos 10. É um ótimo início", começou por analisar, em entrevista à agência Lusa.



O candidato pela lista D às eleições do clube de Alvalade, marcadas para sábado, lembrou que os 'leões' já foram ao Estádio da Luz empatar 1-1 com o Benfica, contando com "apenas três titulares da época passada".



"Há uma curva de crescimento no Sporting, mas durante esse crescimento é normal que sejamos penalizados a nível de pontos. Esta equipa vai melhorar, é um grupo unido e, a partir de dia 09, implementando a minha estrutura no futebol, terá mais condições para que possa render ainda mais", assegurou.



Frederico Varandas deixou elogios ao treinador José Peseiro, que, apesar de ter herdado "uma equipa em condições horríveis", conseguiu um arranque de campeonato positivo: "Apanhou um grupo com traumas, um clube em campanha eleitoral, candidatos a dizer que, se ganharem, despedem-no. Independentemente de não jogarmos bonito, temos 10 pontos em 12 possíveis."



O antigo futebolista dos 'leões' Beto vai exercer as funções de 'team manager' numa estrutura que não contempla qualquer diretor para o futebol, função que será desempenhada pelo próprio Frederico Varandas.



"Vou assumir o futebol, mas não vou escolher jogadores, nem o 'onze', não vou andar no balneário, não me vou sentar no banco, porque isso não é assumir o futebol. Em 11 anos de futebol, sei o que é preciso para montar um grupo de trabalho, é preciso escolher as pessoas certas", referiu.



Por outro lado, o médico, de 38 anos, referiu que "a Academia é que potencia os melhores jogadores", pelo que "é fundamental" que o Sporting consiga "ir buscar os melhores miúdos". No entanto, os 'leões' precisam de "um departamento de recrutamento mais agressivo e eficaz".



"É preciso perceber quais os distritos e o escalão em que nos devemos focar. O Sporting tem de recrutar os melhores miúdos dos seis aos oito anos. Isto pode assustar (porque podem demorar 10 ou 11 anos a chegar aos seniores) mas é isso mesmo. Formação é incompatível com populismo. O objetivo da formação é formar jogadores", vincou.



O antigo diretor clínico dos 'leões' afirmou ainda que "a última direção do Sporting quis tanto o título nacional, que foi aumentando o investimento na equipa principal e tirava à formação", algo que não acontecerá, caso seja eleito.



"Se não dermos condições, os nossos rivais dão e eles vão para lá. A formação é uma prioridade do Sporting. Independentemente de o Sporting estar na Liga dos Campeões ou Liga Europa, todos os anos haverá um valor para a formação em que não se mexe", anunciou.



Já no que diz respeito às modalidades, Frederico Varandas assegurou que "não vai haver desinvestimento" e que o objetivo passa, sim, por "aumentar as receitas" do clube.



"Não podemos ter o melhor pavilhão do país, com capacidade para 3.000 lugares e ter uma média de ocupação de 1.200 e apenas 299 'gamebox' [bilhetes de época] vendidas. Não podemos ter um campeão, como o andebol, sem patrocínio na camisola, não podemos não vender camisolas das modalidades", exemplificou.



As eleições no Sporting estão marcadas para sábado.



Além de Frederico Varandas, concorrem ao ato eleitoral João Benedito (lista A), José Maria Ricciardi (B), Pedro Madeira Rodrigues (C), Rui Jorge Rego (E), José Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G).