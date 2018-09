José Maria Ricciardi recusou juntar-se a Pedro Madeira Rodrigues para as eleições do Sporting. Na segunda-feira à noite chegaram a ser feitos contactos nesse sentido mas o ex-banqueiro não aceitou a fusão das duas listas para as eleições do Sporting, marcadas para dia 8 de Setembro, avança o Correio da Manhã A lista de Pedro Madeira Rodrigues já tinha confirmado a desistência em favor de José Maria Ricciardia, mas o acordo acabou por não acontecer. Continuam a ser sete os candidatos às eleições do Sporting.