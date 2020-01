Sporting recusa adiamento de jogo com Vitória de Setúbal

Sporting para a situação que vive atualmente o plantel do V. Setúbal.



"O Sporting referiu-nos por e-mail que verifica indisponibilidade pelas competições em que está inserido, a Taça da Liga e a Liga Europa. Nós já comunicamos que há datas que não interferem com essas competições, nem com a Liga. Há intervalos, o mais evidente é aquele em que se disputam as meias-finais da Taça de Portugal e nem o Sporting nem nós estamos inseridos."



O Vitória de Setúbal apresentou esta quinta-feira um pedido formal à Liga Portuguesa de Futebol Profissional para o adiamento do encontro de sábado com o Sporting , da 16.ª jornada da I Liga, devido à gripe que assola o plantel.No entanto, de acordo com o presidente do Vitória de Setúbal , Vítor Hugo Valente, o clube de Alvalade já manifestou indisponibilidade para o adiamento. Em declarações à Rádio Renascença , o dirigente apelou à sensibilidade do

Pelo segundo dia consecutivo, o treino do conjunto do Bonfim, agendado para a manhã desta quinta-feira, foi cancelado, devido ao agravamento do estado de saúde dos futebolistas sadinos, que foram esta semana afetados por um "vírus gripal".



Na quarta-feira, o surto gripal já afetava 80 por cento dos jogadores sadinos, um problema que se terá agravado esta quinta-feira. O Vitória de Setúbal está já a proceder à esterilização do balneário e das zonas frequentadas pelos jogadores nas instalações do Estádio do Bonfim.

Os jogadores do Vitória de Setúbal começaram a apresentar sintomas como "vómitos, febres e diarreias", na semana passada, tendo o vírus alastrado a quase todo o plantel esta semana, explicou a mesma fonte oficial dos sadinos à agência Lusa.

O encontro da 16.ª jornada da I Liga entre o Vitória de Setúbal, 10.º classificado, e o Sporting, quarto, está agendado para sábado, às 20h30, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.