Clube desconhece quantas pessoas receberam o e-mail, mas reforça ter pedido desculpas a todos os destinatários.

Até podia parecer uma brincadeira, mas não. A página humorística Um azar do Kralj partilhou uma imagem de uma mensagem de parabéns enviada pelo Sporting a um dos seus adeptos. Nessa mensagem, o clube lembrava uma efeméride que aconteceu no dia de anos do adepto: o acidente rodoviário do jogador russo Sergey Cherbakov que o colocou numa cadeira de rodas.



Na mensagem podia ler-se: "Martim, muitos parabéns". Depois a mensagem continua, com uma curiosidade. "Sabias que? No dia em que fazes anos, em 1993, o jogador russo Sergey Cherbakov sofreu um acidente de carro (por não respeitar um sinal vermelho) o que o empurrou para uma cadeira de rodas. Com apenas 22 anos, terminou precocemente uma carreira que todos anteviam como brilhante."



O acidente a que se refere o e-mail aconteceu a 15 de Dezembro. O acidente deixou o jovem paraplégico, com paralisia da cintura para baixo.



O e-mail lembra ainda que o adepto partilha o mês de aniversário com Emanuel Silva, Liedson e Nuno Dias.



O Sporting veio apresentar um pedido de desculpa, afirmando: "O Sporting CP informa que devido a uma falha informática, na consolidação entre duas bases de dados distintas foi, recentemente, gerado e enviado um email indevido a alguns Sócios aniversariantes. O Clube já desenvolveu todos os procedimentos para resolver a situação e lamenta o sucedido para com os Sócios parabenizados". Questionado pela SÁBADO, o clube indicou desconhecer quantas pessoas receberam a mensagem e reforçou o pedido de desculpas enviado a todos os destinatários do e-mail.