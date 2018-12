José Mourinho pode não ficar no desemprego durante muito tempo. Um dia depois de ter sido anunciado que o treinador português deixava o comando técnico do Manchester United, em Espanha já se garante que o Special One pode estar de regresso ao Real Madrid, clube que treino em 2010 e 2013.

Segundo o El País, o presidente dos merengues, Florentino Pérez, já se encontra em contacto desde Outubro para que o português assuma o banco do Real na próxima temporada. Os "merengues" são actualmente treinados por Solari que substitui Zidane. O argentino tem contrato até 2021 mas o mesmo jornal adianta que Perez tem outras ideias para o futuro dos "blancos".

A proposta formal dos "merengues" terá sido feita através do empresário, Jorge Mendes. O El País diz que "a resposta do técnico foi negativa mas não definitiva".