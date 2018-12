Os "leões" irão defrontar os espanhóis do Villareal, enquanto as "águias" têm viagem marcada até à Turquia para encontrar o Galatasaray.

Benfica e Sporting conheceram esta segunda-feira os adversários para os 16-avos de final da Liga Europa. No sorteio realizado esta manhã em Nyon, na Suíça, coube aos "leões" defrontarem os espanhóis do Villareal e às "águias" jogarem frente ao adversário eliminado pelo FC Porto na Liga dos Campeões, os turcos do Galatasaray.



Os "encarnados" jogam a primeira mão na Turquia, a 14 de Fevereiro de 2019, e a segunda no Estádio da Luz, em Lisboa, no dia 21. O conjunto de Rui Vitória 'caiu' para a Liga Europa ao ser terceiro classificado do Grupo E da Liga dos Campeões, atrás de Bayern Munique e Ajax e à frente do AEK Atenas.



Os "leões" jogam a primeira mão no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a 14 de Fevereiro de 2019, e a segunda em Espanha, na semana seguinte. Na fase de grupos, o conjunto de Marcel Kaiser foi segundo do Grupo E, atrás do Arsenal e à frente de Vorskla Poltava e Qarabag.



No sorteio também realizado esta manhã, o FC Porto também conheceu o seu adversário nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, a Roma.



Confira o restante sorteio da Liga Europa:



BATE Borisov-Arsenal

Fenerbahçe-Zenit

Lazio-Sevilha

Olympiacos-Dinamo Kiev

Rennes- Real Bétis

Celtic-Valencia

Shakhtar Donetsk-Eintracht Frankfurt

Malmö-Chelsea

Zurique-Nápoles

Krasnodar-Bayer Leverkusen

Slavia Praga-Genk

Rapid Viena-Inter de Milão

Club Brugge-Salzburgo

Viktoria Plzen-Dinamo Zagreb



Com Lusa