O despedimento de José Mourinho do Manchester United causou centenas de reacções, entre elas uma em que o treinador português aparece a "cantar" uma canção da banda inglesa The Smiths.Os Smiths foram das mais importantes bandas britânicas da década de 80, precisamente da cidade de Manchester. Nas redes sociais têm sido ampalmente partilhado um vídeo que junta os Smiths e Mourinho.Um utilizador pegou em declarações do treinador português e juntou-as de forma a criar uma nova versão do clássico "Heaven Knows I'm Miserable Now". Veja abaixo o resultado: