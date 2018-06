O Sporting oficializou esta segunda-feira Sinisa Mihajlovic como treinador do clube. O técnico sérvio sucede a Jorge Jesus como treinador do clube de Alvalade."O Conselho de Administração da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Sr. Sinisa Mihajlovic para a celebração de um contrato de trabalho desportivo como treinador da equipa principal sénior de futebol, válido até ao dia 30 de Junho de 2021", refere o Conselho de Administração em comunicado.

Mihajlovic, de 49 anos e ex-futebolista que se notabilizou na Série A Italiana, mas que foi campeão europeu pelo Estrela Vermelha, chega a Alvalade depois de ter treinado o Torino na última época.

Como treinador, função que ‘abraçou’ dois anos após deixar os relvados, começou como adjunto no Inter, em 2008, passando por Bolonha, Catânia, Fiorentina, selecção da Sérvia, Sampdória, AC Milan e Torino, mas nunca conquistou nenhum troféu.

O sérvio chega ao Sporting num dos momentos mais difíceis da vida do clube, com a rescisão unilateral de nove futebolistas e a poucos dias de uma Assembleia Geral em que se decide pela continuidade ou não de Bruno de Carvalho.