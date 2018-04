O treinador do Sporting disse esta terça-feira que os jogadores estão "carregados e no limite" para defrontar um FC Porto "descansado", no encontro da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal – que decorre quarta-feira.

Os "leões" partem para o desafio em desvantagem, após a derrota por 1-0 no Porto.

"Ambos vieram de vitórias. Motivados estão os dois, mas nós estamos fatigados e no limite, o FC Porto não. Nós andamos há meses nisto, a jogar à quinta e ao domingo. Estamos carregados e não há nada acima disto", disse Jorge Jesus.

O treinador leonino insistiu ainda ao afirmar que "não há comparação" entre os clubes no que ao número de jogos realizados diz respeito. "Eles fizeram um joguinho no domingo e vão fazer um amanhã [quarta-feira]. Têm estado a descansar, não há comparação possível, mas nós queremos estar nestas situações, porque é demonstrativo de que temos estado em todas as decisões", ressalvou.

Em desvantagem na eliminatória depois do desaire no Estádio no Dragão, Jesus deu a entender que os defesas Mathieu, Piccini e André Pinto, assim como médio William Carvalho são baixas para o derradeiro encontro, todos lesionados.

Sobre a outra meia-final que irá opor o Caldas, do Campeonato de Portugal, ao Desportivo das Aves, da I Liga, o treinador do Sporting deixou uma mensagem motivadora aos atletas amadores: "O Caldas é o grande vencedor desta Taça. Parabéns aos jogadores pelo grande percurso. Podem não chegar à final, mas já são os grandes vencedores".

Na quarta-feira, o Sporting recebe o FC Porto, pelas 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no encontro da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.