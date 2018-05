O futebolista Nélson Lenho avançou com uma queixa-crime contra "os autores materiais" das acusações sobre o seu envolvimento num alegado esquema de viciação de resultados para favorecer o Sporting, informaram esta sexta-feira os advogados do jogador do Desportivo das Aves.Em comunicado enviado à agência Lusa, os advogados que representam o defesa, dizem que Nelson Lenho "aguardará com serenidade e de consciência tranquila os resultados das diligências judiciais e de disciplina desportivas em curso", revelando-se confiante de que "a verdade será reposta e o seu alegado envolvimento afastado".Antes da partida da final da Taça frente ao Sporting, que terminou com a conquista do troféu pelo Desportivo das Aves, o jogador havia já afirmado que nunca esteve envolvido ""em quaisquer actos lesivos da verdade desportiva, nem na alegada corrupção".Agora, Nélson Lenho, através dos advogados, reiteram a sua inocência e acrescenta que vai agir judicialmente, por a situação "exposta atentar contra o seu bom nome, honra, consideração, tanto pessoais, como profissionais e sociais, pois o seu envolvimento em todo este assunto é uma falsidade"."Os autores materiais de tais afirmações agiram de forma livre, voluntária e consciente, com o propósito concretizado de insultar, ofender a honra e a consideração do queixoso, estando bem cientes de que a sua conduta era censurável e punível por lei", sublinham os causídicos, no comunicado.O jogador foi referido numa das conversas entre intermediários associados ao alegado esquema de corrupção montado pelo Sporting, que envolvem os nomes dos empresários Paulo Silva e João Gonçalves, e Gonçalo Rodrigues e André Geraldes, do Sporting.Na quarta-feira passada, o Ministério Público deu conta da realização de buscas no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e domiciliárias, relacionadas com suspeitas de actos de corrupção.Na operação, designada de 'Cashball', foram constituídos sete arguidos, entre os quais o director para o futebol do Sporting, André Geraldes, e os empresários Paulo Silva e João Gonçalves, além de Gonçalo Rodrigues, igualmente funcionário do clube leonino.O Desportivo das Aves vai ser recebido hoje na Câmara Municipal de Santo Tirso, um dia depois da conquista da Taça de Portugal, com a vitória por 2-1 frente ao Sporting, no Estádio Nacional, em Oeiras.