Está em circulação pelos sócios do Sporting um requerimento com o pedido de destituição a Bruno de Carvalho e todo o Conselho Directivo presente ainda no clube. O Expresso avança que, caso as assinaturas de associados do clube atinjam, no mínimo, os mil votos, este será endereçado a Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral.

De acordo com o jornal, a petição começará assim: "Os sócios signatários do presente requerimento, representando mais de mil votos, solicitam a V. Exa que, caso convoque uma Assembleia Geral para ser realizada no prazo de 30 dias, conforme foi anunciado publicamente".

Nesta Assembleia serão visados à "revogação com justa causa e efeitos imediatos do mandato" todos os actuais membros do Conselho Directivo: Bruno de Carvalho (presidente do clube), Carlos Vieira (vice-presidente), Rui Caeiro (vogal), José Quintela (vogal), Luís Roque (vogal), Luís Gestas (vogal) e Alexandre Godinho (vogal).

Como justificações para a destituição por justa causa, o requerimento invoca a "sucessão de actos lesivos para o clube, a desprestigiante actuação pública dos membros do Conselho Directivo, a postura constante de divisão do Clube [sic], as suspeitas e investigações de corrupção no desporto, o incentivo a actuações agressivas e anti-desportistas, a demissão massiva dos membros dos vários órgãos sociais, o afastamento de parceiros de longa data e a preocupante degradação do património do clube", como cita o Expresso. O grupo de sócios exige ainda uma "reflexão urgente e conjunta dos sócios do Sporting Clube de Portugal".

Esta não é a primeira vez que grupos de adeptos leoninos insurgem-se contra o presidente do Sporting, pedindo a sua demissão. Em 2012, foram recolhidas assinatura para a destituição do então presidente, Godinho Lopes, no movimento que ficou conhecido como "Movimento Dar Rumo Ao Sporting". Na altura, a petição atingiu as assinaturas necessárias mas esta acabou por não ser utilizada, uma vez que os órgãos sociais do clube se demitiram antes da realização de Assembleia Geral.

Os restantes órgãos sociais demissionários, Conselho Fiscal e Disciplinar e Mesa da Assembleia Geral, irão reunir-se ainda esta tarde, separadamente, com vista à discussão da destituição da actual direcção, segundo apurou o Expresso.