O presidente da mesa da Assembleia Geral diz que "com Bruno de Carvalho não há paz no Sporting".





Jaime Marta Soares, presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, considera que Bruno de Carvalho já não tem condições para continuar à frente do Sporting.



Marta Soares deixou em aberto a possibilidade do presidente leonino entregar a sua demissão, mas avisou que se tal não se concretizar, a Assembleia Geral toma as rédeas, "para fazer regressar a paz ao Sporting", confessou em declarações à TSF.



"Com Bruno de Carvalho não há paz no Sporting", assegurou. "Os sócios deram o sinal. Os sócios disseram aquilo que querem", considerou Marta Soares que condenou ainda: "Estão esgotadas as hipóteses da manutenção da actual presidência".



Jaime Marta Soares vai marcar uma reunião da mesa da Assembleia Geral do Sporting ainda esta segunda-feira para decidir o que fazer caso o presidente não se demita, disse à rádio.



A actual situação do Sporting remonta a uma publicação feita no Facebook por Bruno de Carvalho depois do jogo entre os leões e o Atlético de Madrid, esta quinta-feira. Na publicação, o dirigente lamentou a prestação dos jogadores, identificando alguns pelo nome, como Fábio Coentrão, Gelson Martins e Bas Dost. O presidente acusou estes jogadores de terem cometido "erros grosseiros".



Nessa noite foi bastante criticado pelos comentadores desportivos, inclusivamente alguns dos comentadores sportinguistas. O presidente chegou mesmo a ligar para um programa de comentário na CMTV - que tinha proibido os adeptos de verem, durante a última Assembleia Geral do clube - onde acusou os membros do painel de estarem a distorcer as suas afirmações.



No dia seguinte surgiu a resposta dos jogadores que mostraram, através de um texto que partilharam nas redes sociais, estarem desagradados com as afirmações de Bruno de Carvalho. Num comunicado divulgado nas redes sociais, o plantel do Sporting lamentava a "ausência de apoio daquele que deveria ser o líder" da equipa. "Apontar o dedo para culpabilizar o desempenho dos atletas publicamente, quando a união de um grupo se rege pelo esforço conjunto, seja qual for a situação que estejamos a passar, todos os assuntos resolvem-se dentro do grupo", lê-se no comunicado.



BdC apressou-se a responder, endereçando um comunicado a todos os "MENINOS MIMADOS" que haviam partilhado o texto. Nesse comunicado informava que todos os que tinham partilhado o comunicado que criticava as suas declarações estavam suspensos. No entanto, todos os jogadores estiveram à disponibilidade de Jorge Jesus, segundo o mesmo.