Jaime Marta Soares: Fogos? Sporting? Ele está em todas

Um ex-autarca do PSD a depor em tribunal no caso Face Oculta a defender um ex-candidato à liderança do PS não é natural. E a falar de Ferraris enquanto classifica de medricas o arguido de quem é testemunha abonatória também não. Mas aconteceu. Jaime Marta Soares, 37 anos autarca pelo PSD em Vila Nova de Poiares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, e presidente da Assembleia -Geral do Sporting, é um homem à volta de quem acontecem muitas coisas: é normal, porque está em muitos sítios. Há 44 anos que ocupa cargos públicos, sem intervalo para descanso. Tem 75. E "tiveram de fazer uma lei para me tirar da câmara", de Vila Nova de Poiares, onde chegou logo após o 25 de Abril. Até 2013. Tem sentido de humor: "Sou a mãe e o pai dos dinossauros" autárquicos.





Voltando ao tribunal: Marta Soares foi testemunha do socialista Paulo Penedos, que foi candidato à câmara de Poiares. Marta Soares começou por garantir, em púbico, num restaurante e bem alto, uma campanha correcta. Mas quando o concorrente lhe ligou com propostas e perguntas, saiu-se com: "Ó dr. Paulo Penedos não venha cá com falinhas mansas que somos adversários." Disparou uma asneira, garante o interlocutor, e desligou-lhe na cara o telefone. A campanha, naturalmente, azedou. Penedos comprou casa em Poiares, para não passar por pára-quedista, e Soares passou a insinuar como é que um tipo de 30 anos ia ali e, assim sem mais, comprava casa. O outro fez uma conferência de imprensa, expôs IRS e contas bancárias, e processou-o por difamação. Marta Soares ganhou a eleição.Na câmara as coisas azedaram ainda mais. Na primeira reunião, Penedos esperou à porta da câmara pelo colega de lista e atrasaram-se uns minutos, entraram e pediram desculpa. Reacção de Marta Soares: "Cale-se, sente-se e comporte-se nos termos do regimento que já foi aprovado." Penedos não se sentou, a reunião seguiu. 15 minutos depois: "Ah não se senta? A si sento-o eu!" Levantou-se, mas o engº do departamento de urbanismo, um senhor idoso, interveio: "O dr. sente-se por amor de Deus, senão temos aqui um problema." Penedos sentou-se para acalmar a aflição do homem. Um começo assim não prometia. Mas o defecho foi mais amistoso.



O homem que gere a assembleia geral do Sporting é confrade da Confraria da Chanfana, tem o brevet de piloto e gere a Liga de Bombeiros. É do PSD, mas o anterior ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, costumava queixar-se dele. Porquê e de quê, é que lhe conta a edição Nº729 da SÁBADO, já nas bancas.



