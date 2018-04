Desta vez foi uma fotografia que levou Bruno de Carvalho ao Facebook

Uma fotografia de Bruno Carvalho a receber tratamentos após o jogo deste domingo contra o Paços de Ferreira foi o suficiente para surgir uma nova publicação no Facebook. E o alvo da publicação foi de novo um jogador. Mas o dedo apontado não vem com um nome.Na imagem aparece quem se crê ser o presidente do Sporting deitado numa maca a ser assistido por elementos da equipa leonina ao que parece ser um problema nas costas - Bruno de Carvalho queixou-se de dores depois do jogo, tendo abandonado o campo apoiado e com aparentes dificuldades em movimentar-se."Quero agradecer ao jogador que espalhou esta foto. É isto que a bancada quer!", escreve Bruno de Carvalho, em tom irónico, na publicação em que volta a partilhar a imagem, desta feita nas suas redes sociais. A referência às bancadas é relativa aos adeptos que o vaiaram no estádio, este domingo.