A empresa de Álvaro Sobrinho, detentora de 29,85% das acções do Sporting, vai avançar com o pedido de uma Assembleia-Geral urgente.

A Holdimo, empresa do empresário Álvaro Sobrinho que é detentora de 29,85 por cento das acções do Sporting, vai avançar com o pedido de uma Assembleia-Geral urgente. A informação está a ser divulgada. pela SIC Notícias.



A Holdimo é detentora de 20 milhões de acções do Sporting desde Novembro de 2014, altura em que foi realizado um aumento de capital social, o que representa quase um terço do total de ações da SAD. É a maior fatia fora do universo Sporting, bem à frente do segundo principal accionista individual, a Olivesportos, de Joaquim Oliveira, detentora de 3,19 por cento dos títulos leoninos.



Recorde-se que, ainda esta segunda-feira, o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, assegurou que a direcção vai pedir a marcação de uma Assembleia Geral (AG), acrescentando que o líder deste órgão social do clube é um "foco de problemas". Tais declarações acontecem após o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, Jaime Marta Soares, ter considerado à TSF "esgotadas as hipóteses de manutenção" de Bruno de Carvalho na presidência leonina.