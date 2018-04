Bruno de Carvalho voltou esta segunda-feira de manhã ao Facebook, poucas horas depois de agradecer ao "jogador que espalhou" as fotos nas quais se vê o presidente do Sporting a receber assistência médica nas costas. "A caminho do hospital", como escreve o próprio, o dirigente faz "quatro notas", nas quais aborda, nomeadamente, a carta de demissão de Jorge Gaspar, as palavras de Nuno Silvério Marques, do Conselho Fiscal dos leões, no final do encontro com o Paços de Ferreira e ainda Jaime Mota Soares presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting.Na sua publicação, o dirigente sportinguista informa que Nuno Silvério Marques "apressou-se, no final do jogo", a informar que ligou para se "solidarizar" com a situação de Bruno de Carvalho "e não com as suas palavras". "Parece o Titanic a ir ao fundo e o medo das "ondas = bancadas" a provocar os primeiros a saltar do barco", considera BdC.Relativamente a Jorge Gaspar, que apresentou a sua carta de demissão este sábado, o presidente dos leões escreve que apesar de ter dito na referida carta que sempre discordou do presidente. "Faz um ano, agradeceu a honra do convite", escreve o dirigente sportinguista. "Hoje parece que vão fazer um comunicado, vão ver os estatutos, vão ver a forma de me deitar um pouco mais abaixo... (...) Como dizem os adeptos, os dirigentes passam e fica o Clube. Venha de lá esse mimo", desafia o presidente leonino.Minutos depois de Jaime Marta Soares, presidente da mesa da Assembleia Geral do clube, pedir a demissão de BdC, o presidente do clube veio comentar a referida entrevista: "O Dr. Jaime Soares criou a maior confusão vista na história do Sporting CP ao conduzir de forma infantil e incompetente uma AG. Com essa sua actuação provocou a necessidade na Direcção de fazer uma nova AG e eu a vir a público a defender um homem que não tem defesa possível".O presidente diz então que tinha já avisado Marta Soares de que estava perto de pedir a sua demissão, tal como haviam feito, alegadamente, os sócios. "Eu tinha-o avisado que mais uma dele e quem pediria a sua saída seria eu e não só os sócios como o fizeram de forma esmagadora só o mantendo porque eu o pedi."Bruno de Carvalho informou então que irá ele mesmo "pedir novamente à Direcção para se fazer uma AG para os sócios se voltarem a pronunciar" separadamente sobre os Presidentes da MAG e do CFD."Se os sócios não tiverem a memória curta sairá pela porta pequena como em Poiares", conclui o presidente.A caminho do Hospital, mas como não consigo desligar do SCP, deixo 4 notas:1. Ontem, o Dr. Nuno Silvério Marques apressou-se, no final do jogo, a explicar-me a seguinte diferença:"Liguei-lhe para me solidarizar com a sua situação (seja lá o que isso quer dizer...) e não com as suas palavras". Parece o Titanic a ir ao fundo e o medo das "ondas = bancadas" a provocar os primeiros a saltar do barco;2. O Dr. Jorge Gaspar teve a sua carta de demissão "miraculosamente" a chegar aos jornais... Diz ele que "esteve sempre contra mim e que isso estava nas actas do CFD"... Faz um ano, agradeceu a honra do convite. Deve ter-se enganado na pessoa de certeza... Devia pensar que ao telefone estava o Madeira Rodrigues. Ou estão agora a alterar as actas, ou então finalmente percebo porque se arrastam, indefinidamente, os processos... Hoje parece que vão fazer um comunicado, vão ver os estatutos, vão ver a forma de me deitar um pouco mais abaixo... Graças a Deus que acabou o método de Hondt. Como dizem os adeptos, os dirigentes passam e fica o Clube. Venha de lá esse mimo;3. O Dr. Jaime Soares criou a maior confusão vista na história do Sporting CP ao conduzir de forma infantil e incompetente uma AG. Com essa sua actuação provocou a necessidade na Direcção de fazer uma nova AG e eu a vir a público a defender um homem que não tem defesa possível. Este foco de problemas vem agora ameaçar-me. Eu tinha-o avisado que mais uma dele e quem pediria a sua saída seria eu e não só os sócios como o fizeram de forma esmagadora só o mantendo porque eu o pedi. Escusa de reunir a MAG, que se diga nunca se reviu nele nem esteve a seu lado, pois serei eu a pedir novamente à Direcção para se fazer uma AG para os sócios se voltarem a pronunciar sobre nós e neste momento, separadamente, sobre os Presidentes da MAG e do CFD. Se os sócios não tiverem a memória curta sairá pela porta pequena como em Poiares;4. Vejam como não dar emprego a alguém, dá logo direito a ataques pessoais. Este Paulo Almeida faz-me lembrar o Alexandre Marques, do Grupo anti-Bruno Sentir Sporting, que se aziou comigo porque faz 5 anos que não dei emprego de secretária à mulher dele. E é assim o Sporting CP. Se não dás emprego, azia. Que enganados estavam comigo. O SCP não é um certo clube que, para não ter oposição, convida todos para as listas ou dá avenças ou salários.